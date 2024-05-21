Реванша не будет: известный боксер объяснил, почему Усику и Фьюри нет смысла драться снова

После победы Александра Усика в поединке за абсолютное чемпионство, Тайсон Фьюри потребовал реванша. Однако, по мнению Виктора Выхриста, пока повторный бой никому не интересен.

Известный украинский супертяжеловес-профессионал Виктор Выхрист рассказал, почему любителям бокса не стоит ждать повторного мегапоединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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Выхрист не верит в реванш между Усиком и Фьюри

По словам Выхриста, из-за того, что у Усика отберут титул IBF, который он физически не успеет защитить от посягательств обязательного претендента Филиппа Хрговича, на кону в реванше украинца с Тайсоном Фьюри будут стоять только три пояса. А такой бой уже никому не будет интересен.

"Если откровенно, то, на мой взгляд, реванша не будет. В Саудовской Аравии был бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелой категории. Усик одержал верх и сбылась его мечта.

Но, как известно, вскоре IBF заберет у Усика свой пояс, поэтому нет смысла в проведении матча-реванша, ведь на кону уже не будет звания абсолютного чемпиона", – сказал Выхрист.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.