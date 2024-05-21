Відомий український суперважковаговик-професіонал Віктор Вихрист розповів, чому любителям боксу не варто чекати повторного мегапоєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

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Вихрист не вірить у реванш між Усиком та Ф'юрі

За словами Вихриста, через те, що в Усика відберуть титул IBF, який він фізично не встигне захистити від зазіхань обов'язкового претендента Філіпа Хрговича, на кону в реванші українця з Тайсоном Ф'юрі стоятимуть лише три пояси. А такий бій вже нікому не буде цікавий.

"Якщо відверто, то, на мій погляд, реваншу не буде. В Саудівській Аравії був бій за звання абсолютного чемпіона в надважкій категорії. Усик взяв гору й збулася його мрія.

Але, як відомо, невдовзі ІBF забере в Усика свій пояс, тому немає сенсу в проведенні матчу-реваншу, адже на кону вже не буде звання абсолютного чемпіона", – сказав Вихрист.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.