37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Усман хочет, чтобы Усик подрался с Нганну

Теперь все ждут бой реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри, у которого украинец отобрал пояс WBC. Впрочем, звезда UFC Камару Усман хотел бы увидеть соперником Александра совсем другого бойца.

Возможно, это безумие, но я хотел бы увидеть бой Усика против Нганну. Да, Усик проучил всех предыдущих соперников, но Фрэнсис является величайшим панчером. Хочу увидеть, как Усик сможет сломать такого парня,

– сказал Усман.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.

Нганну, который является бывшим чемпионом UFC, дважды выходил в боксерский ринг и дважды проиграл – сначала Тайсону Фьюри раздельным решением судей, а затем нокаутом Энтони Джошуа.