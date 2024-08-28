Париж встретил овациями стоя: Украина приняла участие в церемонии открытия Паралимпиады-2024

Вечером 28 августа началась церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. Около 4400 спортсменов приняли участие в шествии на торжественном событии.

Атлеты во время парада стран шагают от площади Клемансо по Елисейским полям до самой площади Согласия. Торжественная программа запланирована на 3,5 часа, сообщает 24 Канал.

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Выход украинских спортсменов на церемонии открытия Паралимпиады-2024

От Украины на Паралимпийские игры в Париж поехали 140 спортсменов. Украинцы будут соревноваться в 17-ти из 22-х видов спорта. Это рекордное количество дисциплин для нашей страны в истории Паралимпиады.

Сине-желтый флаг на церемонии открытия пронесли фехтовальщица Елена Федота-Исаева и гребец Роман Полянский.

Представители Украины уже прошли по паралимпийской деревне и вскоре выйдут на главную арену Паралимпиды-2024 в Париже.

Украинцы прошли по олимпийской деревне: смотрите видео

Украинская парафехтовальщица Наталья Морквич в своих соцсетях поделилась фото с церемонии открытия Паралимпийских игр-2024.



Украинки на церемонии открытия Паралимпиады-2024 / Скриншот из инстаграма Морквич

Украинские спортсмены приняли участие в церемонии открытия. Форма, разработанная специально под Паралимпийские игры, просто роскошна. В этом дизайне воплощение всей Украины, которая уже не один год борется за свою независимость.

Видео выхода Украины