Выход в полуфинал – для нас уже большое достижение, – тренер сборной Украины по футзалу

Сборная Украины по футзалу впервые за последние 17 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном поединке украинская команда победила полуфиналистов последнего чемпионата мира, команду Казахстана – 5:3.

Косенко: Я горжусь своей командой

Тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал историческое достижение своих подопечных.

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"Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь своей командой – не только футзалистами, но и теми, кто проделал эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться", – сказал главный тренер.

Наставник подчеркнул, что самая главная задача сейчас – насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал – для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра начнем подготовку, пересмотрим матч наших соперников,

– подчеркнул Косенко

Косенко рассказал, благодаря чему украинцам удалось победить команду Казахстана.

"Секрета никакого не было. Ребята выполняли свою работу на 200 процентов, выкладывалась. Удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи где-то не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Ципун – вместе по крупицам это и принесло нам победу", – отметил наставник.

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По словам коуча, команде безразлично, кто будет ее следующим соперником в полуфинале.

"Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает команда, которую ты якобы хотел видеть, потом возникает определенный недонастройки и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а будем смотреть матч. Всей командой пересмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику", – заверил Александр Петрович.

Украинцы не думают о титуле, главная цель сейчас – полуфинал, утверждает тренер.

Нет-нет, мы еще до турнира, когда только ехали в Нидерланды, договаривались, что будем двигаться шаг за шагом. Мы не заглядываем далеко, не делаем громких заявлений, а хотим все делать постепенно. Сейчас думаем только о полуфинале,

– добавил Косенко.

В полуфинале Украина сыграет против победителя пары Россия – Грузия. Соперники украинцев определятся в поединке 1 февраля. Полуфиналы состоятся в пятницу, 4 февраля.