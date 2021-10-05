Выгрыз как зверь: как игрок спас собой ворота МанСити в дерби с Ливерпулем – видео

Манчестер Сити 3 октября расписал результативную мировую с Ливерпулем. Одним из героев "горожан" стал опорник Родри.

Самоотверженная игра

Матч мог спокойно завершиться победой Ливерпуля, если бы не самоотверженная игра полузащитника Манчестер Сити Родри. Он стал обидчиком Фабинью, который расстреливал уже пустые ворота.

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Родри в подкате последней надежды заблокировал удар соперника, спасши владения "горожан". Не сдерживал эмоций и комментатор матча, который похвалил футболиста за игру до конца: "Отличный выбор! Выбор века от Родри! Это не менее круто, чем гол!". Эпизод выложил официальный аккаунт МанСити в инстаграме, добавив, что этот подкат расценивается как гол команды.

Родри выступает с командой Пепа Гвардиолы с 2019 года. В новом сезоне опорник сыграл 8 матчей, в которых забил один гол.

Видео подката Родри