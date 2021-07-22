Ужасная травма на старте Олимпийских игр

24-летний футболист вышел в стартовом составе испанской сборной в стартовой игре на Олимпиаде-2020 в Токио. Первая часть игры шла не по плану испанцев. К "сухим" нулям на табло добавилась и травма одного из лидеров команды Дани Себальоса.

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В конце первой 45-минутки нападающий Египта Мохамед Тахер в борьбе ушел в жесткий стык и влетел в голеностоп сопернику. Нога Себальоса выгнулась в неестественном направлении. Дани несколько минут лежал на газоне, корчась от боли. Врачи оказали медицинскую помощь травмированному испанцу, который после этого покинул поле. Вместо него на газоне появился Джона Монкайола.

Эпизод пересмотрели VAR. После видеопросмотра главный арбитр встречи показал нарушителю лишь желтую карточку, хотя смело мог оставлять египтян в меньшинстве.