НСК "Олимпийский" засыпает снегом перед матчем Динамо – Бавария: невероятные фото и видео

Во вторник, 23 ноября, Динамо и Бавария встретятся в 5-м туре Лиги чемпионов. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", где погода решила внести свои коррективы.

За час до матча поле в Киеве засыпает снегом, но он быстро тает, поэтому проведению встречи ничего не угрожает.

К слову Динамо попытается отобрать очки у обескровленной Баварии: прогноз на матч Лиги чемпионов



Заснеженное поле НСК "Олимпийский" / Фото twitter.com/UEFAcom_ru

Динамо – Бавария: перед матчем