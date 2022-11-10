Депутат против министра: НОК Украины назвал четырех кандидатов в президенты вместо Бубки
10 ноября 2022 , 18:38Читати новину українською
Источник:НОК Украины
В середине ноября станет известен новый президент Национального олимпийского комитета. Ранее этот пост занимал Сергей Бубка, не раз попадавший в скандальные ситуации во время войны с Россией.
Уже в этом месяце Национальный олимпийский комитет Украины изберет нового президента. Действующий глава организации Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок.
По теме Вместо скандального Бубки: Жан Беленюк баллотируется в президенты НОК Украины
Тем временем стали известны все претенденты на пост президента НОК. Всего их четыре, в том числе трое – олимпийские чемпионы:
- Жан Беленюк, народный депутат Украины и борец, обладатель золотой медали ОИ-2020
- Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года
- Елена Белосюк, биатлонистка и чемпионка зимних Олимпийских Игр 2014 года
- Игорь Малинский, директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации
Очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК состоится уже 17 ноября 2022 года. В ходе этого изберут нового президента Национального олимпийского комитета.
Детальнее об изменении власти в НОК:
- Ранее стало известно, что Сергей Бубка не выдвигает свою кандидатуру на новые выборы президента комитета.
- Бубка запомнился странным поведением в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Например, 28 февраля Сергей уехал из Украины в статусе беженца и потом еще жаловался на сложную дорогу.
- Глава НОК долгое время не высказывал свою позицию по вторжению кафиров и лишь на восьмой день издал пресс-релиз, в котором назвал войну "бедой" и не указал на страну-агрессорку.
- Главным конкурентом Беленюка за этот пост называют Вадима Гутцайта, действующего Министра молодежи и спорта. Именно его кандидатуру поддержит Сергей Бубко.
- Сам Беленюк не раз критиковал Бубку за молчаливое поведение. Он требовал от главы НОК однозначной позиции и отсутствия промедления с заявлениями.