Его задержали в оккупированном Донецке из-за сине-желтой ленты. Среди вещей – шарф футбольного клуба "Карпаты". Этого оказалось достаточно, чтобы задержать 16-летнього Степана Чубенко. А потом и убить. Произошло это 6 лет назад – в июле 2014 года.

Кто такой Степан Чубенко?

Учился в краматорской общеобразовательной школе №12, увлекался футболом. Был вратарем юношеской команды "Авангард" из Краматорска и мечтал стать профессионалом. Болел за донецкий "Шахтер", посещал матчи команды в Донецке и ездил на их игры в другие города. С друзьями организовал команду КВН и занимался детским домом в родном городе. Интересовался историей.

С началом пророссийских выступлений в Украине в 2014-м Степан с друзьями принимал участие в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади ДНРовский флаг.

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Когда в апреле 2014-го российские боевики захватили город, мать увезла Степана к своим родителям в Россию, но через месяц он вернулся.

Как погиб Степан Чубенко и кто убийцы?

В июле 2014-го Степан поехал к другу в Киев. 23 июля сел на поезд в столицу, чтобы вернуться домой. Ехал через Донецк, где был задержан боевиками из батальона "Керчь". По одной из версий, Чубенко сняли с поезда за сине-желтую ленту на рюкзаке и шарф футбольного клуба "Карпаты". По другой – он вступил в словесную перепалку с боевиками, отстаивая позицию единой неделимой страны.

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В убийстве Степана Чубенко обвинили экс-комбата оккупантов Вадима Погодина (кличка "Керчь"), а также Максима Сухомлинова (кличка "Буба") и Юрия Москалева (кличка "Жора").

Толкали с ноги, пока сидел, привязанный под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры,

– рассказал один из свидетелей.

Об этом говорится в протоколе допроса Москалева. Бывший командир батальона боевиков "ДНР" "Керчь" Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в "Правом секторе" и поджоге антимайдановцев в Одессе.

"Сухомлинов был на краю окопа. Он сделал выстрел в область затылка несовершеннолетнего Чубенко, который стоял на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в затылочную часть головы Чубенко", – сказано в документе, выдержку из которого приводит издание "Новая газета".

При этом нет точной даты гибели Степана Чубенко. По одной версии, это произошло 25 июля. Однако на его могиле указана дата 27 июля.

Наказали ли преступников?

Мать погибшего парня добилась, чтобы оккупанты наказали злоумышленников. Их даже задержали. Но впоследствии отпустили. После этого злоумышленники выехали из Донецка. Друга, Вадима Погодина, по запросу Украины, задержали в оккупированном Крыму. Однако местный суд признал его невиновным и отпустил. Второго, Юрия Москалева, задержали в России, но также отпустили. Где третий, Максим Сухомлинов, – неизвестно. Их разыскивает Интерпол.

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10 ноября 2017 года суд Торецка признал боевиков виновными и приговорил их к пожизненному заключению заочно.

Позже стало известно, что Погодин является заместителем руководителя ООО "Технологии реставрации". Эта компания в Крыму занималась реставрациями улиц. И именно Погодин раздавал комментарии крымским СМИ.

Памяти Степана Чубенко

Степан Чубенко был удостоен негосударственного ордена "Народный герой Украины" в 2016 году. В 2018 году его наградили орденом "За мужество" III степени (посмертно).

В честь Степана Чубенко в Краматорске был организован футбольный турнир, проводимый ежегодно с 2015 года. Начиная с сентября 2019 года в Краматорске пройдет турнир памяти Степана Чубенко. В соревнованиях, которые будут ежегодными, примут участие футбольные команды школ Краматорска.

21 ноября 2016 года в школе, где учился Герой, открыта мемориальная доска. 23 сентября 2017 у входа на стадион "Авангард" в Краматорске открыли памятную доску Степану Чубенко.

Футбольный клуб "Авангард" из города Краматорска исключил 1-й номер из обращения в команде. Этот номер закрепили за Степаном Чубенко.