Його затримали в окупованому Донецьку через синьо-жовту стрічку. Серед речей – шалик футбольного клубу "Карпати". Цього виявилося достатньо, щоб затримали 16-літнього Степана Чубенка. А згодом і вбити. Сталося це 6 років тому – у липні 2014 року.

Хто такий Степан Чубенко?

Вчився у краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди "Авангард" з Краматорська та мріяв стати професіоналом. Вболівав за донецький "Шахтар", відвідував матчі команди в Донецьку та їздив на їх ігри в інші міста. З друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією.

З початком проросійських виступів в Україні у 2014-му Степан з друзями брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Під час обстрілу він допомагав спускатися у сховище літнім людям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі ДНРівський прапор.

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Коли у квітні 2014-го російські бойовики захопили місто, мати відвезла Степана до своїх батьків в Росію, але через місяць він повернувся.

Як загинув Степан Чубенко та хто вбивці?

У липні 2014-го Степан поїхав до друга в Київ. 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. Їхав через Донецьк, де був затриманий бойовиками з батальйону "Керч". За однією з версій, Чубенка зняли з поїзда за синьо-жовту стрічку на рюкзаку та шарф футбольного клубу "Карпати". За іншою – він вступив в словесну перепалку з бойовиками, відстоюючи позицію єдиної неподільної країни.

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У вбивстві Степана Чубенка звинуватили екскомбата окупантів Вадима Погодіна (кличка "Керчь"), а також Максима Сухомлинова (кличка "Буба") та Юрія Москальова (кличка "Жора").

Штовхали з ноги, поки сидів, прив'язаний під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли, мародери,

– розповів один зі свідків.

Про це йдеться в протоколі допиту Москальова. Колишній командир батальйону бойовиків "ДНР" "Керч" Вадим Погодін підозрював Чубенка в участі в "Правому секторі" та підпалі антимайданівців в Одесі.

"Сухомлинов був на краю окопу. Він зробив постріл в область потилиці неповнолітнього Чубенка, який стояв на колінах в окопі з пов'язаними за спиною руками. Враховуючи, що після пострілу Чубенко подавав ознаки життя, Погодін узяв у Сухомлинова пістолет і зробив ще не менше чотирьох пострілів в потиличну частину голови Чубенка", – сказано в документі, уривок з якого наводить видання "Новая газета".

При цьому немає точної дати загибелі Степана Чубенка. За однією версією, це сталося 25 липня. Однак на його могилі вказана дата 27 липня.

Чи покарали злочинців?

Матір загиблого хлопця домоглася, щоб окупанти покарали зловмисників. Їх навіть затримали. Але згодом відпустили. Після цього зловмисники виїхали з Донецька. Одного, Вадима Погодіна, за запитом України, затримали в окупованому Криму. Однак тамтешній суд визнав його невинним і відпустив. Другого, Юрія Москальова, затримали в Росії, але також відпустили. Де третій, Максим Сухомлинов, – невідомо. Їх розшукує Інтерпол.

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10 листопада 2017 року суд Торецька визнав винними бойовиків і засудив їх до довічного ув’язнення заочно.

Згодом стало відомо, що Погодін є заступником керівника ТОВ "Технології реставрації". Ця компанія в Криму займалася реставраціями вулиць. і саме Погодін роздавав коментарі кримським ЗМІ.

Пам'яті Степана Чубенка

Степан Чубенко був удостоєний недержавного ордена "Народний герой України" у 2016 році. У 2018 році його нагородили орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

На честь Степана Чубенка у Краматорську був організований футбольний турнір, що проводиться щорічно з 2015 року. Починаючи з вересня 2019 року в Краматорську проходитиме турнір пам’яті Степана Чубенка. У змаганнях, які будуть щорічними, візьмуть участь футбольні команди шкіл Краматорська.

21 листопада 2016 в школі, де вчився Герой, відкрита меморіальна дошка. 23 вересня 2017 біля входу на стадіон "Авангард" у Краматорську відкрили пам'ятну дошку Степану Чубенку.

Футбольний клуб "Авангард" з міста Краматорська вилучив 1-й номер з обігу в команді. Цей номер закріпили за Степаном Чубенком.