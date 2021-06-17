Инцидент из истории противостояний

Украинская сборная 17 июня сыграет свой пятый матч против Северной Македонии. Команды встретятся во втором туре группового раунда Евро-2020. Свой зуб на македонцев имеет украинский тренер Андрей Шевченко.

Интересно Кто первым одержит дебютную победу на Евро-2020 – Украина или Северная Македония

Наставник хорошо помнит поединок 2004 года, когда он еще выступал за "сине-желтых" в качестве футболиста. Товарищескую встречу в Скопье Шевченко завершил без двух зубов. Македонцы всю первую 45-минутку грубо играли против лидера украинской команды.

Перед перерывом Милан Стояновски намеренно со всей силы ударил в лицо Шевченко. Результат – два выбитых зуба. После этого инцидента украинец был вынужден досрочно завершить поединок из-за окровавленного лица. Эмоций игрок не сдерживал. Интересно, что судья никак не отреагировал на инцидент.

Та встреча завершилась минимальной победой Северной Македонии 1: 0. Нынешний наставник Украины теперь уже в роли тренера национальной команды может отомстить своему обидчику.