Вы просто не выживете, – Милевский заявил, что не считает высокими зарплаты футболистов
Источник:"Ходят Слухи"
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский высказался о зарплатах футболистов. Несколько лет назад Артем признался о своем рекордном окладе в 2 миллиона евро за год. Рекордную зарплату в карьере Милевского платило киевское Динамо.
Милевский: обычные люди этого не понимают
Артем, недавно объявивший о завершении карьеры, заявил, что не считает зарплаты футболистов высокими.
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Милевский убеждает, что высокие зарплаты для футболистов вполне оправданы из-за серьезных нагрузок на игроков.
Не считаю. Я говорил всегда: "Потренируйтесь со мной неделю, побудьте с нами, вы просто не выживете. Скажете все, сдаюсь, ничего не хочу". Это нереальные нагрузки просто. Обычные люди этого не понимают и не поймут,
– сказал Милевский.
- В составе Динамо Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок Украины и еще трижды – Суперкубок Украины.
- Футболист выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Сплит и Хайдук, румынскую Конкордию, российское Тосно, белорусское Динамо Минск и Динамо Брест, венгерскую Кишварда.
- В составе сборной Украины футболист провел 50 матчей и забил 8 голов.