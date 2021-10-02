Вы просто не выживете, – Милевский заявил, что не считает высокими зарплаты футболистов

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский высказался о зарплатах футболистов. Несколько лет назад Артем признался о своем рекордном окладе в 2 миллиона евро за год. Рекордную зарплату в карьере Милевского платило киевское Динамо.

Милевский: обычные люди этого не понимают

Артем, недавно объявивший о завершении карьеры, заявил, что не считает зарплаты футболистов высокими.

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Милевский убеждает, что высокие зарплаты для футболистов вполне оправданы из-за серьезных нагрузок на игроков.

Не считаю. Я говорил всегда: "Потренируйтесь со мной неделю, побудьте с нами, вы просто не выживете. Скажете все, сдаюсь, ничего не хочу". Это нереальные нагрузки просто. Обычные люди этого не понимают и не поймут,

– сказал Милевский.

В составе Динамо Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок Украины и еще трижды – Суперкубок Украины.

Футболист выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Сплит и Хайдук, румынскую Конкордию, российское Тосно, белорусское Динамо Минск и Динамо Брест, венгерскую Кишварда.

В составе сборной Украины футболист провел 50 матчей и забил 8 голов.

Последним клубом Милевского в профессиональной карьере был Закарпатский Минай. По информации СМИ, в Минае зарплата Артема составляла более 100 тысяч гривен в месяц.