Милевский: обычные люди этого не понимают

Артем, недавно объявивший о завершении карьеры, заявил, что не считает зарплаты футболистов высокими.

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Милевский убеждает, что высокие зарплаты для футболистов вполне оправданы из-за серьезных нагрузок на игроков.

Не считаю. Я говорил всегда: "Потренируйтесь со мной неделю, побудьте с нами, вы просто не выживете. Скажете все, сдаюсь, ничего не хочу". Это нереальные нагрузки просто. Обычные люди этого не понимают и не поймут,

– сказал Милевский.

Последним клубом Милевского в профессиональной карьере был Закарпатский Минай. По информации СМИ, в Минае зарплата Артема составляла более 100 тысяч гривен в месяц.