Мілевський: Звичайні люди цього не розуміють

Артем, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, заявив, що не вважає зарплати футболістів високими.

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Мілевський переконує, що високі зарплати для футболістів цілком виправдані через серйозні навантаження на гравців.

Не вважаю. Я говорив завжди: "Потренуйтесь зі мною тиждень, побудьте з нами, ви просто не виживете. Скажете все, здаюся, нічого не хочу". Це нереальні навантаження просто. Звичайні люди цього не розуміють і не зрозуміють,

– сказав Мілевський.

Останнім клубом Мілевського у професійній кар'єрі був закарпатський Минай. За інформацією ЗМІ, у Минаї зарплата Артема складала понад 100 тисяч гривень у місяць.