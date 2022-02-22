Вы похоронили свое будущее, – жесткая реакция легкоатлетки Брызгиной на радость жителей Донецка

Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина отреагировала на "легализацию" псевдореспублик оккупированных частей Донбасса и Луганщины. Спортсменка не понимает радости местных жителей.

Патриотическая реакция легкоатлетки

Призер чемпионата Европы выложила на своей странице в сториз видео, в котором местные жители Донецка радуются "легализации" псевдореспублик оккупированных частей Украины. В ролике видны салюты, стреляющие на фоне русских флагов.

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Анастасия Брызгина раскритиковала такое поведение местных жителей. Легкоатлетка, сама родом из Луганска, отметила, что ей стыдно за таких людей. Таким выбором они похоронили свое будущее, которое будет без путешествий, без виз и без нормальной учебы.

Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре "Орел и решка". Удачи,

– написала Брызгина.

Реакция Брызгиной / Скриншот со сториз спортсменки

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Добавим, что 21 февраля Владимир Путин созвал заседание Совбеза, после чего он выступил с видеообращением, в котором заявил, что Россия признает так называемые "псевдореспублики" на оккупированном Донбассе. Впоследствии глава Кремля подписал указы об этом.

Что известно об Анастасии Брызгиной