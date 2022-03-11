Вы будете гореть в аду, – Белодид жестко ответила оккупантам, которые убивают мирных украинцев

Дзюдоистка Дария Билодид в очередной раз прокомментировала войну в ее родной Украине. Спортсменка не сдерживает эмоций, когда выражает свою злобу в сторону русской орды.

Белодид: Нет вам прощения, твари

Олимпийский призер в Токио выложил в историю фото мужчину, который потерял целую семью (жену и двоих детей) во время войны в Украине. Дарья Билодид не подбирала слова.

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Дзюдоистка назвала оккупантов настоящими тварями, которым никогда не будет прощения. Рашисты пришли со своим "русским миром", приводящим к разрушению городов и геноциду украинского народа.

Нет вам прощения, твари! За что убивать мирных жителей? Чем они мешают? Вы будете гореть в аду,

– написала в старос Белодид.

Отметим, что Дария активно доносит правдивую информацию о войне в Украине своим подписчикам. На страницу дзюдоистки в инстаграмме подписано 510 тысяч человек со всего мира.

В первые дни войны спортсменка помогала раздавать еду на пункте пропуска у границы Украины со Словакией.

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