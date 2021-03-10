Талантливый голкипер Динамо Руслан Нещерет получил повреждение. Футболист травмировал плечо.

Травма таланта Динамо

19-летний Руслан Нещерет отсутствует в заявке молодежной сборной Украины Руслана Ротаня. Футболист не сыграет на турнире Antalya Cup 2021.

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Причиной отсутствия стала травма. По словам аналитика команды Евгения Греся, из-за повреждения отсутствует и Даниил Сикан, который в игре против Ворсклы получил черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти. Футболисту сделают операцию на лице.

В этом сезоне Нещерет провел за Динамо 4 матча, в которых пропустил 6 голов. Также в его активе один "сухой" поединок.

Сколько точно времени понадобится на восстановление игроков от повреждений – пока неизвестно. Молодежной команде не смогут помочь Анатолий Трубин (Шахтер), Илья Забарный и Александр Сырова (оба – Динамо). Всех футболистов вызвал Андрей Шевченко в главную команду страны.

В общем главный наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань вызвал 26 футболистов.