Разъяренный Клопп сорвался на журналиста, назвавшего причину провальных выступлений Ливерпуля

В субботу, 4 февраля, Ливерпуль потерпел седьмое поражение в сезоне-2022/2023 в АПЛ. Юрген Клопп не сдержал эмоций на послематчевой пресс-конференции.

"Мерсисайдцы" уступили одному из аутсайдеров АПЛ Вулверхэмптону. "Волки" выдали мощную стартовую 15-минутку, за которую смогли дважды огорчить голкипера Алиссона.

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Отказался отвечать на вопросы журналиста

Во втором тайме Вулверхэмптон довел счет до разгромного 3:0, сдержавшегося до окончания матча. После поединка Юрген Клопп решил не отвечать на вопросы журналиста, попросившего немца назвать причину поражения.

Почему команда медленно так начинает свои матчи, проблема в психологии, подготовке к матчам?

– спросил представитель СМИ.

На что не получил конкретный ответ от наставника Ливерпуля. Немецкий специалист в достаточно грубой форме ответил журналисту. По мнению Клоппа, этот представитель печати сомневается в профессионализме тренерского штаба и команды.

Трудно отвечать тебе, ты знаешь почему, потому что ты пишешь, если кто-то задаст такой же вопрос, я отвечу,

– сказал Клопп.

Видео с пресс-конференции Клоппа

К сожалению, Ливерпуль после сыгранных матчей идет не необычной для себя 10-й позиции, имея в своем активе 29 очков. Обидчик "мерсисайдцев" в этом поединке занимает еще ниже место – 15-е место и 20 баллов.

Уже в следующем матче подопечные Клоппа встретятся с Эвертоном. Начало поединка 13 февраля в 22:00 (по киевскому времени).

Клопп тренирует Ливерпуль с 2015 года. После такой неудачной игры в текущем сезоне тренерское кресло под Юргеном зашаталось. Всего в сезоне-2022/2023 Ливерпуль сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых клуб одержал 16 побед, расписал 6 мировых и потерпел 10 поражений.