Уже в стартовой 10-минутке МЮ размочило нули на табло благодаря реализованному пенальти от Фернандеша. Во втором тайме "красные дьяволы" удвоили преимущество после точного удара Рашфорда 2:0, пишет 24 канал.
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Эмоции не сдерживал никто
Через 8 минут после второго гола в ворота Кристал Пелес, хозяева остались в меньшинстве. Соперник грубо выбросил Антони за пределы поля. Драгоценный нападающий Манчестер Юнайтед чуть не влетел в рекламные щиты и не получил травмы.
Партнеры по команде сразу же бросились защищать пострадавшего в борьбе Антони. Горячее всего на этот эпизод отреагировал Каземиро, не сдерживавший своих эмоций. Опорный взял за горло соперника и попытался объяснить ему, как нужно себя вести в таких эпизодах. Выглядело это очень жестко.
Однако уже через несколько секунд Каземиро обнялся с оппонентом. Однако это не спасло его от изъятия. Судья показал игроку МЮ прямую красную карточку, ставшую в его профессиональной карьере первой.
До этого бразилец дважды изымался с поля, когда играл в составе мадридского Реала, но тогда футболист изымался из поля за две полученные желтые карточки, а не прямую красную.
Видео схватки игроков МЮ и Кристал Пелес
Кристал Пелес воспользовался удалением и отквитал один гол. Однако мяча Шлуппа не хватило хотя бы для мирового.
Даже в меньшинстве команда Эрика тен Гага сохранила победный результат 2:1.
- МЮ опередил Ньюкасл и заскочил на третье место таблицы АПЛ. "Красные дьяволы" опережают соперника на 2 балла - 42 пункта против 40 у "сорок". Ко второму МанСити отставание в 3 очка, а к лидеру Арсенала – в 8 баллов.
- Кристал Пелес с 24 пунктом занимает 12-ю позицию.