Уменьшили счет: Вулверхэмптон смешно потролил Клоппа после поражения Ливерпуля – фото

Ливерпуль 4 февраля потерпел разгромное поражение на выезде от Вулверхэмптона. "Мерсисайдцы" продолжают свое падение в сезоне-2022/2023 в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа провела ужасные стартовые 15 минут, за которые мяч дважды побывал в сетке ворот Алиссона. Уже по ходу второго тайма мяч в третий раз залетел во владение Ливерпуля. Вулверхэмтон сделал счет 3:0 и сохранил его до конца поединка.

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Тонко высмеяли слова Клоппа

После матча немецкий наставник "мерсисайдцев" прокомментировал очередное поражение своей команды. Клопп не стал скрывать своего разочарования поединком, особенно первыми 15 минутами. Однако заявил, что соперник заслужил эти три балла.

В итоге мы проиграли 0:3, третий гол во втором тайме был, возможно, первым эпизодом, когда они пересекли среднюю полузащиту. Но это справедливо, потому что когда ты так начинаешь, то не заслуживаешь ничего в игре АПЛ. К настоящему времени я так разочарован и зол через первые 15 минут, что не могу подобрать слов. После 15 минут у нас появились моменты, которые мы должны реализовывать. Могло быть 1:2, и это бы все изменило, я уверен. Вулвс заслужили три очка,

– сказал тренер Ливерпуля.

Прессслужба Вулверхэмптона отреагировала на слова Клоппа о третьем голе, который забил Рубен Невеш. В твиттере "волки" выложили фотографию с итоговым счетом матча, в котором изменили результат после слов наставника Ливерпуля.

Они зачеркнули фамилию автора третьего гола Вулверхэмптона и написали в счете 2:0 вместо официальных 3:0. Вулвс решили прислушаться к словам Клоппа и тонко потролили немецкого наставника.



Вулверхэмптон потролил Клоппа / Фото с твиттера "волков"

Ливерпуль после 20 сыгранных матчей занимает лишь 10 место в таблице АПЛ. Подопечные Клоппа набрали 29 очков.

Вулверхэмптон с 20 пунктами идет еще ниже – 15-я позиция.