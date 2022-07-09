Самый главный для нас матч, – Вукоевич оценил готовность Динамо перед стартом Лиги чемпионов

Турецкое Фенербахче станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Помощник главного тренера Огнен Вукоевич проанализировал будущего оппонента киевлян.

Вукоевич: Нас ждет финальный этап подготовки

Ассистент Мирчи Луческу высоко оценил физическое состояние футболистов на тренировочном сборе в Швейцарии. Еще перед матчами сборной Украины команда проделала большой объем работы. Поэтому игроки подошли к предсезонному сбору в хороших кондициях.

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По мнению Огнена Вукоевича, тренерскому штабу удастся подвести команды в пик к матчу против Фенербахче. Этот поединок хорват называет самым главным для Динамо в этот момент.

Несколько позже на сборы в Швейцарию прибыли игроки, сыгравшие за сборную Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций.

Как говорит "Мистер", сейчас нас ждет финальный этап подготовки к предстоящим матчам. У нас впереди несколько товарищеских игр, в которых можно будет наигрывать до автоматизма свои комбинации, чего требует "Мистер",

– рассказал помощник румынского тренера.

"Отлично знаем их тренера"

Первый поединок Динамо в Лиге чемпионов против Фенербахче состоится 20 июля. Ответный матч – 27-го июля на домашнем поле турецкого клуба.

Вукоевич оценил будущего соперника "Динамо" в Лиге чемпионов. Огнен отметил Фенербахче, выделяющегося своей организованностью на футбольном поле и индивидуально сильными игроками. Вукоевич надеется, что Динамо получит поддержку поляков и украинской диаспоры в первом матче квалификации еврокубков в Лодзи.

Фенербахче – хорошая команда, очень организованная, отлично знаем их тренера, с которым раньше уже пересекались, и понимаем его игровую философию. Есть индивидуально сильные игроки, но, думаю, Динамо все равно сильнее, более мотивированно и покажет красивую игру. Надеюсь, в Польше придет полный стадион и наши болельщики обеспечат нам яркую поддержку. Благодарен им, что в такое нелегкое время они продолжают быть с нами – в общем, как всегда,

– ответил Вукоевич.

Хорватский специалист отметил, что ключевым моментом подготовки станет товарищеская встреча с французским Лионом, который запланирован на 10 июля. После этого поединка тренерский штаб во главе с Луческу определится с потенциальным стартовым составом.

9 июля Динамо проведет контрольный спарринг против швейцарского Люцерна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19.00 по Киеву.