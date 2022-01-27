Второй тест на COVID-19 Санитры оказался отрицательным: тренера могут допустить к Олимпиаде

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19 по прибытии в Пекин, где состоится Олимпиада-2022. Результат повторного тестирования Санитры оказался отрицательным.

Санитра сдал еще один тест

Сайт Федерации биатлона информирует, что Санитра сдал положительный тест на коронавирус утром 27 января. Позже второй антиген тест показал отрицательный результат.

Узнайте больше Тренер сборной Украины по биатлону сдал положительный тест на коронавирус по прибытии в Пекин

Санитра сдал третий ПЦР-тест, результаты которого ожидаются в ближайшие часы.

После этого будет принято решение, сможет ли Санитра продолжать работать дальше или вынужден будет пойти на самоизоляцию.

Биатлон на Олимпиаде-2022

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Биатлонные гонки будут проходить 5 – 19 февраля.

Представители мужской сборной Украины никогда в истории не получали награды на Олимпиаде.

В состав сборной Украины попали чемпион мира 2019 года Дмитрий Подручный, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко и Артем Тищенко.