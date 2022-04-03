Второй раз получил чемпионский пояс: Амосов нашел свой титул в подвале в освобожденном Ирпене

Боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов летом 2021-го стал первым украинским чемпионом промоушена Bellator в среднем весе. Во время нашествия оккупантов в Ирпене он надежно спрятал свой чемпионский пояс.

Амосов: Теперь я никому его не отдам

С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины Амосов вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Сам спортсмен родился и проживает в Ирпене, сообщает 24 канал.

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Спортсмен переживал за свой чемпионский титул. В первые дни полномасштабной войны его мама надежно спрятала пояс в подвале.

Как только украинская армия отбила город, Амосов смог добраться до своего жилья и получить желанный трофей.

Пояс с большой историей. И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировку,

– сказал Ярослав.

Видео встречи с трофеем

Амосов стал чемпионом организации Bellator в среднем весе в июне 2021 года, когда победил Дугласа Лиму единогласным решением судей и отобрал у него титул.

В 2022 году Амосов должен был провести титульную защиту против американца Майкла Пейджа, однако из-за полномасштабного вторжения России решил от этого отказаться.