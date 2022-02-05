Второй раз в истории Украины: Марусяк прошел квалификацию прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде в Пекине украинская Украина должна была быть представлена тремя спортсменами в прыжках с трамплина. Однако один из атлетов сдал положительный тест на коронавирус.

Украинец попал в топ-50

Однако перед стартом первого дня соревнований НОК Украины сообщил о положительном тесте у украинского прыгуна с трамплина Виталия Калиниченко.

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Таким образом, в прыжках с нормального трамплина Украина была представлена только двумя спортсменами – 21-летним Марусяком и 17-летним Корчуком.

Регламент соревнований квалификации предусматривал три этапа: квалификацию, первый раунд и финал. Для того, чтобы пройти в первый раунд, спортсменам нужно было попасть в топ-50.

Марусяк выполнил попытку на 73 метра, получив за него 49.8 баллов. С таким результатом украинец занял 48-е место в квалификации и прошел во второй раунд, сообщает 24 канал.

Зато Корчук не справился в квалификации. Спортсмен выполнил прыжок на 67.5 метра. За свое выступление он получил 38 баллов. В итоге украинец занял предпоследнее место по итогам квалификации.

Результаты квалификации прыжков с нормального трамплина

Украина лишь во второй раз в истории преодолела квалификацию в прыжках с нормального трамплина. До этого украинским прыгунам это удавалось лишь однажды – в 2010 году.

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 116.7 баллов (100.5 метра)

2. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 116.6 баллов (103.0 м)

3. Петр Жила (Польша) – 112.1 баллов (102.5 метра)

…

48. Евгений Марусяк (Украина) – 49.8 баллов (73.0 м)

52. Антон Корчук (Украина) – 38 баллов (67.5 м)

В воскресенье, 6 февраля, в 13:00 состоится первый раунд прыжков с нормального трамплина. А в 14:00 – финал прыжков с нормального трамплина.