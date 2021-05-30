Во Второй лиге Украины забили роскошный гол при 38 тысячах зрителей на трибунах: видео

Харьковский Металл 29 мая сыграл дома против Кривбасса в 24 туре Второй лиги Украины. Харьковчане разгромили соперника.

Разгром соперника

Перед поединком Александр Ярославский объявил о возрождении харьковского Металлиста. Такое известие местные фанаты восприняли очень бурно и пришли на стадион, чтобы поддержать Металл в матче против Кривбасса.

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Футболисты тоже не испортили хорошее настроение болельщиков и разгромили соперника. На 28-й минуте счет во встрече был открыт. Настоящим шедевром отметился бразилец Жонатан Оливейра Да Силва. Нападающий спиной к воротам в падении с лету нанес удар. Голкипер не был готов к такому выстрелу.

После перерыва футболисты харьковского клуба забили еще дважды. Голами отметились ветеран команды Руслан Фомин и Евгений Рязанцев. В итоге – 3:0 разгромная победа Металла.

Металл еще раньше добыл путевку в Первую лигу, выиграв свою группу. Харьковчан еще ждет золотой матч с победителем группы А.

Поединок посетило рекордное количество зрителей – 38,5 тысяч болельщиков.

Металл – Кривбасс видеообзор