Розгром суперника

Перед поєдинком Олександр Ярославський оголосив про відродження харківського Металіста. Таку звістку місцеві фанати сприйняли дуже бурхливо та прийшли на стадіон, щоб підтримати Метал у матчі проти Кривбаса.

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Футболісти теж не зіпсували чудовий настрій вболівальників та розгромили суперника. На 28-й хвилині рахунок у зустрічі було відкрито. Справжнім шедевром відзначився бразилець Жонатан Олівейра Да Сілва. Нападник спиною до воріт у падінні з льоту завдав удару. Голкіпер не був готовий до такого пострілу.

По перерві футболісти харківського клубу забили ще двічі. Голами відзначились ветеран команди Руслан Фомін та Євген Рязанцев. У підсумку – 3:0 розгромна звитяга Метала.

Метал ще раніше добув путівку до Першої ліги, вигравши свою групу. На харків’ян ще очікує золотий матч з переможцем групи А.

Поєдинок відвідала рекордна кількість глядачів – 38,5 тисяч вболівальників.

Метал – Кривбас відеоогляд