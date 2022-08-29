Второй дубль: Левандовский помог Барселоне разгромы Вальядолид – видеообзор

В воскресенье, 28 августа, в матче 3-го тура чемпионата Испании Барселона принимала Вальядолид. Команда Хави Эрнандеса победила гостей без проблем.

Барселона – Вальядолид 4:0

Голы: Левандовский, 24, 65, Педри, 43, Сержи Роберто, 90

Барселона не оставила ни одной интриги для болельщиков, как и предполагалось – разгромила дома гостей. Каталонцы захватили инициативу на старте встречи, так и атаковали до финального свистка, сообщает 24 канал.

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В составе Барселоны, как и неделю назад, выделялись Усман Дембеле и особенно Роберт Левандовский, оформивший второй дубль подряд. В прошлом туре поляк дважды забил Реал Сосьедад. Теперь у футболиста 4 забитых мяча в 3 матчах испанского чемпионата.

Кроме польского нападающего голами отличились Педри и Серхи Роберто.

За Барсу дебютировал защитник Жюль Кунде, которого каталонцы наконец-то смогли заявить на сезон.

Вальядолид смотрел на все это великолепие и ничего не делал. В итоге каталонцы разгромили гостей со счётом 4:0.

Видеообзор матча

В активе команда Хави 7 очков и третье место в турнирной таблице. Что касается Вальядолида, то у него в копилке всего один балл, команда находится на предпоследней – 19-й позиции.