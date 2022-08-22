Реал Сосьедад – Барселона 1:4

Голы: Исаак, 6 – Левандовский, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

Этот поединок ознаменовался не только первыми голами Роберта Левандовского в футболке каталонского клуба, но и двумя быстрыми мячами. Уже к 10-й минуте обе команды обменялись голами, пишет 24 канал.

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Уже на первой минуте Барселона выбежала в стремительную контратаку. Бальде протянул мяч в штрафную соперника, отдал на свободного Левандовского. Роберту оставалось только быть на передаче первым, что поляк и сделал. Форвард ударом в одно касание легко переиграл голкипера. Счет во встрече был открыт 0:1. Польский нападающий открыл счет голам в Барселоне.

Ответ хозяев был быстрым. Уже через пять минут цифры на табло равнялись 1:1. Де Йонг потерял мяч на своей части поля. После нескольких рикошетов мяч дошел до Исаака, который красиво черпачком опрокинул тер Штегена.

Голевая перестрелка на старте стихла. Поэтому следующий гол фанаты увидели уже во втором тайме. Хотя моменты еще в первой 45-минутке были.

Великолепная игра от каталонцев

Незачислен гол хозяев. На 53-й минуте мяч во второй раз побывал во владениях немецкого голкипера Барселоны. Мяч после подачи со штрафного залетел в сетку ворот тер Штегена. Но лайнсмен зафиксировал офсайд, ведь в момент подачи игроки Реал Сосьедад были в положении вне игры.

На 66-й минуте Фати остроумно сыграл пяткой в ​​штрафной соперника. Мяч нашел Дембеле, который ударом в дальний угол ворот вывел каталонцев вперед – 1:2.

Уже через две минуты Барселона упрочила свое преимущество на табло. Классную комбинацию организовали игроки каталонского клуба, которую закончил Левандовский – 1:3. Роберт оформил дубль.

Перед последней 10-минуткой гости забили в четвертый раз. Левандовский очень круто отдал на Фати, находясь спиной к партнеру по команде. Ансу легко обыграл вратаря Реал Сосьедада – 1:4.

Барселона одержала разгромную победу на выезде 1:4.

Барселона имеет в своем активе 4 очка после двух туров Ла Лиги. Команда Хави идет пяткой.

Реал Сосьедад с 3 пунктами замыкает топ-10 таблицы испанского первенства.

К слову. 28 августа Левандовски сможет улучшить свою статистику в Ла Лиге. В этот день Барселона сыграет дома против Реала Вальядолида.

Реал Сосьедад – Барселона: видеообзор матча