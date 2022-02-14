Все соперницы из топ-70

Элина Свитолина сойдется на корте с 65-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф. Также своих оппоненток получили другие украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые успешно прошли квалификацию престижного турнира, пишет 24 канал.

Стоит узнать Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина сохранила позицию в топ-15

Самый сложный старт достался 19-летней Костюк. Киевлянка сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая занимает вторую позицию в рейтинге WTA.

Ястремская попробует свои силы против теннисистки из Румынии Ирине Бегу (WTA №54).

К вниманию. Все матчи украинок в Дубае состоятся 15 февраля.