Все соперницы из топ-70
Элина Свитолина сойдется на корте с 65-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф. Также своих оппоненток получили другие украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые успешно прошли квалификацию престижного турнира, пишет 24 канал.
Стоит узнать Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA, Свитолина сохранила позицию в топ-15
Самый сложный старт достался 19-летней Костюк. Киевлянка сыграет против белоруски Арины Соболенко, которая занимает вторую позицию в рейтинге WTA.
Ястремская попробует свои силы против теннисистки из Румынии Ирине Бегу (WTA №54).
- Накануне этого турнира украинки изменили свои позиции в рейтинге WTA. Только Свитолина осталась на 15-й строчке.
- Ястремская и Костюк поднялись в списке на три и две позиции соответственно. Марта начала новую неделю с личным рекордом в рейтинге – 49-е место.