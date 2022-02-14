Прыжок вверх почти всех украинок

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает сохранять за собой 15-ю строчку в рейтинге. В копилке 27-летней теннисистки 2472 очка.

Кстати Костюк и Ястремская синхронно вышли в основную сетку турнира WTA в Дубае

Марта Костюк начала новую неделю с личного рекорда – 49-е место в WTA. Киевлянка поднялась с 51-й позиции. Отметим, что 19-летняя теннисистка удачно прошла квалификацию турнира WTA 500 в Дубае.

Также в рейтинге улучшили свои позиции другие украинки.

Места украинок в топ-300 рейтинга WTA

Ангелина Калинина – 50

Екатерина Байндл – 135

Дарья Снигур – 137

Даяна Ястремская – 146

Катарина Завацкая – 192

Екатерина Бондаренко – 274

Регрессу по позициям подверглась опытная Леся Цуренко, которая опустилась аж на 10 мест и теперь занимает 121-е место. Она стала единственной среди украинских теннисисток, которая потеряла в рейтинге.

Изменения в топ-10 лучших

В пятерке рейтинга WTA не произошло никаких перемещений. Самый большой прыжок вверх совершила эстонка Анетт Контавейт – с 9-го и 6-е место.

Три теннисистки опустились в списке на одну строчку. Ими стали Гарбинье Мугуруса, Мария Саккари и Ига Швёнтек. Он Жабер продолжает замыкать десятку лучших.