Во вторник, 4 апреля, в Брюсселе произошло знаковое событие. Финляндия стала 31-м членом блока НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Гаависто подписал соглашение в штаб-квартире организации.

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Таким образом, блок еще раз утер нос российскому фюреру Владимиру Путину, напавшему на Украину под видом борьбы против расширения НАТО. Над бункерным президентом смеется чуть ли не каждый ленивый. Отреагировал на это событие и боец ВСУ и бывший теннисист Александр Долгополов.

И никто из бункера не взывает и ничего не делает. Очко жим-жим? Противники НАТО – клоуны,

– написал Долгополов в сторону на своей странице в инстаграмм.

Отметим, что до вступления Финляндии граница стран НАТО с Россией составила менее 1300 километров. Теперь же он вырос более чем вдвое – до 2600 км. При этом от границы Финляндии до Санкт-Петербурга менее 400 километров расстояния.

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Напомним, что 30 сентября прошлого года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Интеграцию нашей страны в блок сразу же поддержали президенты девяти стран: