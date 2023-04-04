У вівторок, 4 квітня, в Брюсселі сталась знакова подія. Фінляндія стала 31-им членом блоку НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто підписав угоду у штабквартирі організації.

До теми Зеленський відреагував на вступ Фінляндії у НАТО

Таким чином, блок ще раз утер носа російському фюреру Владіміру Путіну, який напав на Україну під виглядом боротьби проти розширення НАТО. З бункерного президента глузує ледь не кожен ледачий. Відреагував на цю подію і боєць ЗСУ та колишній тенісист Олександр Долгополов.

І ніхто з бункера не волає та нічого не робить. Очко жим-жим? Противники НАТО – клоуни,

– написав Долгополов у сторіс на своїй сторінці в інстаграм.

Відзначимо, що до вступу Фінляндії кордон країн НАТО з Росією становив менше 1300 кілометрів. Тепер же він виріс більш ніж вдвічі – до 2600 кілометрів. При цьому від кордону Фінляндії до Санкт-Петербургу менше 400 кілометрів відстані.

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Нагадаємо, що 30 вересня минулого року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО у прискореному режимі. Інтеграцію нашої країни у блок одразу ж підтримали президенти дев'ятьох країн:

Чехія

Польща

Латвія

Литва

Естонія

Румунія

Словаччина

Північна Македонія

Чорногорія