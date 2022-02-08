Вступился за россиянок: друг Путина раскритиковал женскую сборную Финляндии по хоккею
Источник:"Чемпионат"
Скандал в женском хоккее на Олимпиаде-2022 уже не является новостью. А все из-за сборной ОКР.
Фазель: Для меня это тупость
Женская сборная Финляндии по хоккею решила провести матч против России на Олимпиаде в защитных масках. Раньше к такому шагу прибегли канадки.
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Бывший глава мирового хоккея Рене Фазель раскритиковал финских хоккеисток за то, что они играли против россиянок в защитных масках.
Я не погружен глубоко в эту тему. Вчера была похожая ситуация в матче России и Канады. Играть в масках – плохо для здоровья. Для меня это тупость, но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок. Люди не шутят с масками. Почему они должны играть в хоккей у них?
– сказал Рене Фазелю.
Почему против сборно ОКР играют в защитных масках
- В понедельник, 7 февраля, матч между Канадой и сборной командой ОКР мог не состояться. Канадки отказались выходить на лед.
- Все из-за того, что перед игрой россиянки не предоставили результатов обязательного тестирования на коронавирус.
- Сборная Канады согласилась провести матч только при условии, если хоккеистки обеих команд во время поединка будут играть в медицинских масках.
- Тоже самое решили сделать и представительницы Финляндии.