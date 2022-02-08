Фазель: Для мене це тупість

Жіноча збірна Фінляндії з хокею вирішила провести матч проти Росії на Олімпіаді в захисних масках. Раніше до такого кроку вдалися канадки.

До теми Фінські хокеїстки вийдуть на матч проти Росії в захисних масках

Колишній глава світового хокею Рене Фазель розкритикував фінських хокеїсток за те, що вони грали проти росіянок у захисних масках.

Я не занурений глибоко в цю тему. Вчора була схожа ситуація у матчі Росії та Канади. Грати в масках – погано для здоров'я. Для мене це тупість, але кожна команда сама має право вибирати, як їй краще вчинити. Добре, що російська команда грає без масок. Люди не жартують із масками. Чому вони повинні грати у хокей у них?

– сказав Рене Фазелю.

Чому проти збірно ОКР грають у захисних масках

У понеділок, 7 лютого, матч між Канадою та збірною командою ОКР міг не відбутися. Канадки відмовилися виходити на лід.

Все через те, що перед грою росіянки не надали результатів обов'язкового тестування на коронавірус.

Збірна Канади погодилась провести матч лише за умови, якщо хокеїстки обидвох команд під час поєдинку будуть грати у медичних масках.

Теж саме вирішили зробити й представниці Фінляндії.

До слова. Швейцар Рене Фазель має добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він неодноразово висловлював своє захоплення щодо голови Російської Федерації.