Ребров и Ярмоленко встретились с украинскими фанатами в Германии: патриотическое фото

Аль-Айн 25 июля провел товарищеский матч против Ханкофен-Хайлинга, представляющего 5-й футбольный дивизион Германии. Этот поединок запомнился дебютом Андрея Ярмоленко.

Мощная поддержка украинцев

32-летний правый вингер из Украины 13 июля официально стал игроком Аль-Айна, а уже 25 июля впервые надел футболку нового клуба в футбольном матче. Андрей Ярмоленко появился на поле во втором тайме, пишет 24 канал.

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Дебютный поединок оказался сухим для украинца. Ярмоленко не смог отличиться результативными действиями.

Единственный гол в матче забил марокканский нападающий Суфьян Рахими еще тогда, когда на поле не было Андрей – на 33-й минуте первого тайма.

Аль-Айн минимально обыграл скромного Ханкофена-Хайлинга 1:0.

После поединка Ярмоленко и главного тренера команды Сергея Реброва ждал приятный сюрприз – встреча с украинской диаспорой. Наши земляки устроили футболисту и наставнику теплый приём и поддержку во время матча.

Ярмоленко и Ребров сделали общую фотографию с украинскими фанатами. Гармоничности фотографии добавили сине-желтые флаги и воздушные шары. На фото можно увидеть, что поддержали возглавляющий украинец Аль-Айн и за который играет капитан сборной Украины, пришли от малышей до старшего поколения.

Реброву и Ярмоленко удалось порадовать своих болельщиков победой.



Украинская поддержка Ярмоленко и Реброва / Фото из инстаграмма Аль-Айна

Также личную поддержку за пределами поля имел автор единственного гола Аль-Айна в матче Суфьян Рахими.

Первый тур Аль-Айн в чемпионате ОАЭ проведет 2 сентября. Соперником клуба украинцев будет Аджман, принявший чемпиона страны на домашнем стадионе.