Мбаппе сказал Макрону, есть ли договоренность с Реалом

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Елисейском дворце. Встреча состоялась вчера, 27 февраля.

Во время ужина нападающий обсуждал вопрос своего будущего и возможного перехода в Реал. Мбаппе заявил своим собеседникам, что еще не достиг соглашения с мадридским клубом.

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О чем говорил Мбаппе с Макроном

Также отмечается, что эмир Катара пожелал ему успеха.

Президент Макрон же обратился к 25-летнему французу, заметив: "Ты снова втянешь нас в неприятности", однако контекст этой фразы остается неизвестным.

Отметим, что ранее была информация, что Мбаппе подписал контракт с Реалом. Об этом писало издание Marca. Указано, что соглашение вступит в силу 1 июля и будет рассчитано на 5 лет.

Также там добавили, что переговоры прошли достаточно легко. Хотя существовали определенные разногласия относительно имиджевых прав, но Реал все же удалось достичь соглашения с игроком.

Также стороны согласовали подписной бонус для игрока за переход в свободный агент. В 2022 году они договаривались о сумме в 130 миллионов евро, но сейчас размер бонуса уменьшен до 50 миллионов.

Шарфы с игроком на стадионе Реала

Ранее сообщалось, что француз уже сообщил руководству ПСЖ о своих намерениях не продлевать контракт и покинуть клуб летом 2024 года.

Официально новый клуб футболиста будет объявлен позже. Тем не менее шарфы с изображением Мбаппе заметили в продаже на домашнем стадионе Реала – "Сантьяго Бернабеу". Фрагмент с таким атрибутом попал на видео.