Море детских улыбок: футболисты Шахтера встретились с переселенцами – трогательные фото
Источник:сайт Шахтера
Футболисты Шахтера с пользой использовали свободное от футбола время. На встрече с детьми-переселенцами была молодость и опыт горняков – Дмитрий Крыськой и Андрей Пятов.
Встреча с футболистами Шахтера состоялась 11 ноября на одном из АЗК "БРСМ-Нефть" (топливный партнер донецкого клуба) во Львовской области. Переселенцы, которые из-за российской агрессии вынужденно покинули родительские дома, пообщались с Андреем Пятовым и Дмитрием Криськивом.
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Теплая встреча с кумирами
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения украинцы, выехавшие из родных домов, смогли поселиться на "Арене Львов", в центре, организованном Шахтером.
Футболисты Шахтера встретились с переселенцами / Фото донецкого клуба
Футболисты с радостью ответили на вопросы болельщиков и сделали памятные фото. "Горняки" приехали на встречу не с пустыми руками. Пятов и Криськив расписали футбольные мячи, клубные шарфы и подавали их пострадавшим от войны детям.
Теплая встреча Шахтера с фанатами / Фото донецкого клуба
Опытный голкипер Шахтера признался, что с радостью посещает подобные встречи.
Видел в их глазах мечту. Ведь наши дети должны жить с мечтой – это дает им хорошее настроение. Мы обязательно победим, и наши дети будут самыми счастливыми,
– сказал Пятов.
Криский добавил, что у всех украинцев пока есть только одна мечта – победа в войне против России.
У всех нас сейчас одна мечта – чтобы Украина победила и все быстрее смогли вернуться домой. Грустно понимать, из-за чего эти дети вынуждены пройти, они лишены возможности наслаждаться детством. Хочется им пожелать только добра. Надеюсь, наша встреча подарила им хорошее настроение,
– заявил футболист Шахтера.
Дмитрий Крыськив с болельщиками Шахтера / Фото донецкого клуба
Напомним, что 13 ноября Шахтер примет Зорю в центральном матче 13-го тура УПЛ. Оба клуба соседствуют в турнирной таблице. Преимущество "горняков" над будущим соперником составляет 4 очка. Начало встречи в 15.00.