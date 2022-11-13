Зустріч із футболістами Шахтаря відбулась 11 листопада на одному з АЗК "БРСМ-Нафта" (паливний партнер донецького клубу) у Львівській області. Переселенці, які через російську агресію вимушено покинули рідні домівки, поспілкувались із Андрієм Пятовим та Дмитром Криськівом.

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Тепла зустріч із кумирами

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення українці, які виїхали з рідних домівок, змогли поселитись на "Арені Львів", у центрі, який організував Шахтаря.



Футболісти Шахтаря зустрілись із переселенцями / Фото донецького клубу

Футболісти радо відповіли на запитання уболівальників та зробили пам'ятні фото. "Гірники" приїхали на зустріч не з порожніми руками. Пятов та Криськів розписали футбольні м'ячі, клубні шарфи та подували їх постраждали від війни дітям.



Тепла зустріч Шахтаря з фанатами / Фото донецького клубу

Досвідчений голкіпер Шахтаря зізнався, що з радістю відвідує такі зустрічі.

Бачив у їхніх очах мрію. Адже наші діти мають жити із мрією – це дає їм позитивний настрій. Ми обов’язково переможемо, і наші діти будуть найщасливішими,

– сказав Пятов.

Криській додав, що в усіх українці наразі є лише одна мрія – перемога у війні проти Росії.

В усіх нас зараз одна мрія – щоб Україна перемогла і всі чимшвидше змогли б повернутися додому. Сумно розуміти, через що ці дітлахи змушені пройти, вони позбавлені змоги насолоджуватися дитинством. Хочеться їм побажати лише добра. Сподіваюсь, наша зустріч подарувала їм гарний настрій,

– заявив футболіст Шахтаря.



Дмитро Криськів із уболівальниками Шахтаря / Фото донецького клубу

Нагадаємо, що 13 листопада Шахтар прийме Зорю у центральному матчі 13 туру УПЛ. Обидва клуби є сусідами у турнірній таблиці. Перевага "гірників" над майбутнім суперником складає 4 очки. Початок зустрічі о 15:00.