Вспышка COVID-19: клубы АПЛ требуют срочно приостановить чемпионат

17 декабря 2021 , 07:40
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Источник:

ESPN

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста количества заражений коронавирусом в командах. Могут возобновить чемпионат с 15 января.

По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и восстановить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас догнала Великобританию.

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Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост количества заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Отметим, что сейчас  Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.

Обратите внимание! Приостановка чемпионата может оставить болельщиков без Boxing Day, когда футбольные матчи в Англии проходят на следующий день после Рождества (26 декабря).

Какие матчи уже перенесли

  • Манчестер сити – Брайтон
  • Ливерпуль – Ньюкасл
  • Лестер – Тоттенхэм
  • Тоттенхэм – Брайтон
Автор: Юрій Семенюк