Вспышка COVID-19: клубы АПЛ требуют срочно приостановить чемпионат

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста количества заражений коронавирусом в командах. Могут возобновить чемпионат с 15 января.

По информации источника, клубы выступают за то, чтобы отложить 4 тура. То есть, приостановить чемпионат сейчас и восстановить его в середине следующего месяца. Все из-за вспышки коронавируса, которая сейчас догнала Великобританию.

К слову Рекордная вспышка COVID-19: матч Манчестер Юнайтед в АПЛ экстренно перенесен

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост количества заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Отметим, что сейчас Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.

Какие матчи уже перенесли

Манчестер сити – Брайтон

Ливерпуль – Ньюкасл

Лестер – Тоттенхэм

Тоттенхэм – Брайтон

Приостановка чемпионата может оставить болельщиков без Boxing Day, когда футбольные матчи в Англии проходят на следующий день после Рождества (26 декабря).