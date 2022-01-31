Вспомнили и об Украине: в России требуют вернуть гимн и флаг на Олимпиаде

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпийских играх.

Россия в результате санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает без флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Смотрите также На Олимпиаде-2022 команды Украины и России будут сидеть рядом: почему так произошло

На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия будет выступать под названием ROC, вместо национального флага будет флаг Российского олимпийского комитета, а вместо гимна выступит произведение Чайковского.

Ягудин считает, что действующие спортсмены не должны расплачиваться за провинности предыдущего поколения. Сейчас петиция собрала менее 300 голосов.

На мой взгляд, наши спортсмены уже пострадали. Мне не хочется углубляться в политическую подоплеку, ведь дело спортсмена – просто стремиться к победе и показывать лучшее, что в тебе есть. Но мне кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы нашим ребятам разрешили выступать под символикой своей родины,

– написал Ягудин.

В то же время, россиянин привел пример с украинской триатлонисткой Юлией Елистратовой, которая была отстранена от выступления на Олимпиаде-2020 по подозрению в употреблении допинга. Но до сих пор WADA не доказала, что наша спортсменка употребляла запрещенные препараты.

. Не стоит Ягудину забывать и о российском триатлонисте Игоре Полянском, которого также поймали на употреблении допинга перед Олимпиадой в Токио.