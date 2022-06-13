Вспомнили детство: МанСити представил Голанда – оригинальное видео
Источник:твиттер Манчестер Сити
Еще в начале мая 2022 года Манчестер Сити объявил о подписании Эрлинга Голанда. 13 июня прошла официальная презентация забивного форварда.
Интересная презентация нападающего
Теперь Эрлинг Голланд официально примерил футболку английского клуба. Норвежец сменил германскую Бундеслигу на АПЛ.
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Нападающий заключил долгосрочное соглашение с "горожанами" на 5 лет. Футболист присоединится к новой команде уже 1 июля.
Презентация Голанда / Фото с твиттера МанСити
В настоящее время Голландия выступает за сборную Норвегии в Лиге наций-2022/2023. 12 июня Эрлинг отметился дублем в воротах Швеции и принес команде победу.
Манчестер Сити традиционно выложил фото из подписания контракта и сделал небольшой, но оригинальный ролик с презентацией форварда. В видео Голланд поставил еще ребёнком, но уже тогда был одет в футболку английского гранда. Во втором кадре Эрлинг уже взрослый, но опять-таки в форме МанСити.
Фрагмент презентации Голанда: смотрите видео
У Голланда был действующий контракт с Боруссией Дортмунд до 2024 года. Поэтому новому клубу пришлось постараться, чтобы переманить Эрлинга в свою команду. Сити пришлось выложить за забивного игрока группы атаки 60 миллионов евро.
Яркая карьера Эрлинга Голанда
- МанСити стал пятым клубом в карьере Голанда. Свой путь Эрлинг начинал в норвежском Брюне, после чего перешел в другой норвежский клуб Молд.
- В родной стране играл до 2019 года и перешел в Зальцбург. В австрийском клубе пробыл ровно год и поставил подпись под контрактом с дортмундской Боруссией. В футболке "шмелей" стал настоящей футбольной звездой.
- В своем последнем сезоне за немцев отыграл 30 матчей, в которых наколотил 29 голов и сделал 8 результативных передач.