Вспомнили детство: МанСити представил Голанда – оригинальное видео

Еще в начале мая 2022 года Манчестер Сити объявил о подписании Эрлинга Голанда. 13 июня прошла официальная презентация забивного форварда.

Интересная презентация нападающего

Теперь Эрлинг Голланд официально примерил футболку английского клуба. Норвежец сменил германскую Бундеслигу на АПЛ.

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Нападающий заключил долгосрочное соглашение с "горожанами" на 5 лет. Футболист присоединится к новой команде уже 1 июля.



Презентация Голанда / Фото с твиттера МанСити

В настоящее время Голландия выступает за сборную Норвегии в Лиге наций-2022/2023. 12 июня Эрлинг отметился дублем в воротах Швеции и принес команде победу.

Манчестер Сити традиционно выложил фото из подписания контракта и сделал небольшой, но оригинальный ролик с презентацией форварда. В видео Голланд поставил еще ребёнком, но уже тогда был одет в футболку английского гранда. Во втором кадре Эрлинг уже взрослый, но опять-таки в форме МанСити.

Фрагмент презентации Голанда: смотрите видео

У Голланда был действующий контракт с Боруссией Дортмунд до 2024 года. Поэтому новому клубу пришлось постараться, чтобы переманить Эрлинга в свою команду. Сити пришлось выложить за забивного игрока группы атаки 60 миллионов евро.

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