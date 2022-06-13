Цікава презентація нападника

Відтепер Ерлінг Голанд офіційно приміряв футболку англійського клубу. Норвежець змінив німецьку Бундеслігу на АПЛ.

До теми Манчестер Сіті офіційно підтвердив трансфер Голанда

Нападник уклав довготривалу угоду з "містянами" на 5 років. Футболіст приєднається до нової команди вже 1 липня.



Презентація Голанда / Фото з твітеру МанСіті

Наразі Голанд виступає за збірну Норвегії у Лізі націй-2022/2023. 12 червня Ерлінг відзначився дублем у воротах Швеції та приніс національній команді перемогу.

Манчестер Сіті традиційно виклав фото з підписання контракту та зробив невеличкий, але оригінальний ролик із презентацією форварда. У відео Голанд поставив ще дитиною, але вже тоді був одягнений у футболці англійського гранда. У другому кадрі Ерлінг вже дорослий, але знову ж таки у формі МанСіті.

Фрагмент презентації Голанда: дивіться відео

Голанд мав чинний контракт із Боруссією Дортмунд до 2024 року. Тому новому клубу довелось серйозно постаратись, щоб переманити Ерлінга у свою команду. Сіті довелось викласти за забивного гравця групи атаки 60 мільйонів євро.

Яскрава кар'єра Ерлінга Голанда