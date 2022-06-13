Цікава презентація нападника
Відтепер Ерлінг Голанд офіційно приміряв футболку англійського клубу. Норвежець змінив німецьку Бундеслігу на АПЛ.
До теми Манчестер Сіті офіційно підтвердив трансфер Голанда
Нападник уклав довготривалу угоду з "містянами" на 5 років. Футболіст приєднається до нової команди вже 1 липня.
Презентація Голанда / Фото з твітеру МанСіті
Наразі Голанд виступає за збірну Норвегії у Лізі націй-2022/2023. 12 червня Ерлінг відзначився дублем у воротах Швеції та приніс національній команді перемогу.
Манчестер Сіті традиційно виклав фото з підписання контракту та зробив невеличкий, але оригінальний ролик із презентацією форварда. У відео Голанд поставив ще дитиною, але вже тоді був одягнений у футболці англійського гранда. У другому кадрі Ерлінг вже дорослий, але знову ж таки у формі МанСіті.
Фрагмент презентації Голанда: дивіться відео
Голанд мав чинний контракт із Боруссією Дортмунд до 2024 року. Тому новому клубу довелось серйозно постаратись, щоб переманити Ерлінга у свою команду. Сіті довелось викласти за забивного гравця групи атаки 60 мільйонів євро.
Яскрава кар'єра Ерлінга Голанда
- МанСіті став п'ятим клубом у кар'єрі Голанда. Свій шлях Ерлінг розпочинав у норвезькому Брюне, після чого перейшов в інший норвезький клуб Молде.
- У рідній країні грав до 2019 року та перейшов у Зальцбург. В австрійському клубі пробув рівно рік та поставив свій підпис під контрактом із дортмундською Боруссією. У футболці "джмелів" став справжньою футбольною зіркою.
- У своєму останньому сезоні за німців відіграв 30 матчів, у яких наколотив 29 голів та зробив 8 результативних передач.