Вслед за Швёнтек: Соболенко поддержит Украину на турнире в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко выступает против войны на Украине. Белорусская теннисистка поддержит украинцев в первом матче на турнире в Индиан-Уэллсе в США.

Соболенко: Я понимаю, почему я не могу играть под белорусским флагом

Третья ракетка мира одна из первых отреагировала на вторжение в Украину российских войск. Арина Соболенко продолжает осуждать действия властей и будет поддерживать украинский народ.

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В следующем матче на турнире в Калифорнии белорусская теннисистка наденет на руку сине-желтую ленту. Таким поступком Соболенко хочет выразить свою солидарность украинцам.

Арина во время общения с журналистами призналась, что ей грустно за украинскую нацию, страдающую нападением российских фашистов. Теннисистка добавила, что понимает, почему она будет выступать под нейтральным флагом, потому что Беларусь поддержала нападение на Украину.

Мне очень грустно и очень жаль украинских граждан, потерявших свои дома на этой войне. Но, к сожалению, это не под моим контролем. Я просто надеюсь на мир. По крайней мере, мы можем играть. Я понимаю, почему я не могу играть под белорусским флагом, но это не в нашей власти. Нам всем тоже очень грустно и очень плохо из-за этой ситуации,

– сказал Соболенко.

Отметим, что польская теннисистка Ига Швёнтек выразила поддержку Украине. Полячка выйдет на следующий матч тоже с лентой в цвете украинского флага. Ига призвала присоединиться к инициативе и поможет всем желающим с фильмами.

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