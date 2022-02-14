Вслед за Шахтером: как Петраков посетил Динамо на сборах в Турции – фото с тренировки

В воскресенье, 13 февраля, Динамо снова прибыло в Анталию, где "бело-синие" планируют работать в течение 10 дней в рамках заключительного межсезонного сбора.

Во время утренней тренировки в общей группе Динамо тренировались полузащитник Александр Андриевский, пропустивший второй зимний сбор, а также восстановившийся после тяжелой травмы защитник Денис Попов.

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Также полноценное участие в тренировке принимал Руслан Нещерет, работавший со специальной маской на лице, защищавшей переносицу. Руслан сломал нос в столкновении с игроком норвежского Буде/Глимт в последнем матче первого сбора и, как и Александр Андриевский, полностью пропустил второй сбор.

Тренировку Динамо посетил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Александр Петраков посетил тренировку Динамо / Фото ФК Динамо

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