Під час ранкового тренування у загальній групі Динамо тренувалися півзахисник Олександр Андрієвський, який пропустив другий зимовий збір, а також захисник Денис Попов, який відновився після тяжкої травми.
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Також повноцінну участь у тренуванні брав Руслан Нещерет, який працював зі спеціальною маскою на обличчі, яка захищала перенісся. Руслан зламав ніс у зіткненні з гравцем норвезького Буде/Глімт в останньому матчі першого збору і, як і Олександр Андрієвський, повністю пропустив другий збір.
Тренування Динамо відвідав головний тренер збірної України Олександр Петраков.
Олександр Петраков відвідав тренування Динамо / Фото ФК Динамо
Україна позмагається за путівку у Катар
- Свій наступний офіційний матч збірна України зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться для "синьо-жовтих" на виїзді.
- Якщо підопічні Петракова переможуть шотландців, то проведуть ще одну гру проти переможця зустрічі Уельс – Австрія. Позитивні результати у цих двох матчах дозволять українцям поїхати у фінальну частину, яка відбудеться у Катарі.