Під час ранкового тренування у загальній групі Динамо тренувалися півзахисник Олександр Андрієвський, який пропустив другий зимовий збір, а також захисник Денис Попов, який відновився після тяжкої травми.

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Також повноцінну участь у тренуванні брав Руслан Нещерет, який працював зі спеціальною маскою на обличчі, яка захищала перенісся. Руслан зламав ніс у зіткненні з гравцем норвезького Буде/Глімт в останньому матчі першого збору і, як і Олександр Андрієвський, повністю пропустив другий збір.

Тренування Динамо відвідав головний тренер збірної України Олександр Петраков.



Олександр Петраков відвідав тренування Динамо / Фото ФК Динамо

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