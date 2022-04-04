Вслед за Динамо: Шахтер получил разрешение на выезд из Украины

Донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины. Цель клуба: сыграть благотворительные матчи с топ-командами Европы.

Срна: Нам дали зеленый свет от УЕФА

О том, что "горняки" смогут уехать за границу, сообщил спортивный директор Шахтера Дарио Срна.

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Из-за полномасштабного вторжения России чемпионат Украины временно приостановлен. Для поддержки игровой практики киевское Динамо выехало за границу. Киевляне сыграют серию благотворительных матчей с ведущими европейскими клубами.

В Шахтере также сообщили о получении соответствующего разрешения от властей Украины. Срна сообщил, что в ближайшее время команда отправится в Стамбул. В Турции "горняки" будут готовиться к первому товарищескому матчу.

Нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение очень большого количества игр в Европе, и на этом основании наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу. Они смогут уехать через три дня, и мы сразу вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами отправимся в Стамбул.

– сказал спортивный директор Шахтера.

"К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказываются. Прибудут только, возможно, Марлон и Исмаили", – добавил Срна.

Первыми соперниками донецкой команды станут турецкие Бешикташ и Фенербахче. Поединки пройдут в Турции 13 и 19 апреля соответственно.