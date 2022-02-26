Вслед за биатлоном: Международная федерация гимнастики покинула РФ и Беларусь без гимна и флага

Международная федерация гимнастики (FIG) запретила использование российского и белорусского флагов и гимнов на турнирах под эгидой организации.

Биатлон и гимнастика поддержали санкции

Ранее санкции против белорусских и российских спортсменов ввел Международный союз биатлонистов. В ответ россияне отказались участвовать в соревнованиях.

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Гимны России и Беларуси не будут звучать в случае побед спортсменов этих стран на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

"Национальные флаги России и Беларуси не должны вывешиваться, а гимны не должны исполняться на каких-либо мероприятиях, санкционированных FIG, к особому распоряжению", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что все соревнования под эгидой FIG, запланированные в Беларуси и России, отменены. Санкции, как говорится в заявлении, будут действовать "до особого распоряжения".

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