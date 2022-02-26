Біатлон та гімнастика підтримали санкції
Раніше санкції проти білоруських та російських спортсменів запровадив Міжнародний союз біатлоністів. У відповідь росіяни відмовилися брати участь у змаганнях.
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Гімни Росії та Білорусі не звучатимуть у разі перемог спортсменів цих країн на змаганнях під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
"Національні прапори Росії та Білорусі не повинні вивішуватись, а гімни не повинні виконуватися на будь-яких заходах, санкціонованих FIG, до особливого розпорядження", – йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що всі змагання під егідою FIG, заплановані у Білорусі та Росії, скасовані. Санкції, як випливає із заяви, діятимуть "до особливого розпорядження".
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