Біатлон та гімнастика підтримали санкції

Раніше санкції проти білоруських та російських спортсменів запровадив Міжнародний союз біатлоністів. У відповідь росіяни відмовилися брати участь у змаганнях.

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Гімни Росії та Білорусі не звучатимуть у разі перемог спортсменів цих країн на змаганнях під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

"Національні прапори Росії та Білорусі не повинні вивішуватись, а гімни не повинні виконуватися на будь-яких заходах, санкціонованих FIG, до особливого розпорядження", – йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що всі змагання під егідою FIG, заплановані у Білорусі та Росії, скасовані. Санкції, як випливає із заяви, діятимуть "до особливого розпорядження".

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