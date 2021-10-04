Вся борьба еще впереди, – Пятов объяснив, почему матч с Динамо вошел безголовым
Источник:Профутбол
В матче 10-го тура УПЛ Динамо и Шахтер не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал вратарь Шахтера Андрей Пятов.
Пятов заявил, что Шахтер уже проделал большую работу, но впереди еще много более тяжелой работы.
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"Динамо имеет 3 очка в запасе, отрыв сохранился. Они играли осторожнее, в контратаках. А нам впереди где-то не хватило. Отрыв остался, но дистанция длинная. Вся борьба наша впереди. В обороне сыграли обе команды хорошо, игра шла до гола.
Мой статус первого номера? Был шанс, я им воспользовался. У нас здоровая конкуренция, но Толя Трубин получил травму и хорошо, что я поддерживал себя в форме", – сказал Пятов.
Динамо – Шахтер: хронология матча
- На 9-й минуте Де Пена, обыгравшись с партнером, слева ворвался в штрафную и пробил в ближнюю штангу. Уже через несколько секунд ответная атака Шахтера завершилась ударом Алана Патрика над перекладиной.
- На 17-й минуте Бущан перевел через перекладину удар Степаненко головой. Вскоре Марлон получил желтую карточку за фол против Витинью и срыв атаки Динамо.
- На 28-й минуте Марлос обводящим ударом отправил мяч рядом с левой штангой ворот Динамо. А Витинью на 40-й минуте пробил над перекладиной ворот Шахтера. Через четыре минуты бразилец, завершая контратаку Динамо, снова пробил выше.
- На 55-й минуте Динамо разыграло штрафной. Цыганков вырвался к воротам, но Пятов вовремя вышел на перехват и принял на себя удар игрока Динамо.
- Борьба шла на каждом участке поля, а вот ударов по воротам практически не было. Шахтер владел преимуществом в контроле над мячом и больше времени проводил на половине поля Динамо. Но все атаки "горняков" завершались на подступах к штрафной соперника.