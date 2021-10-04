Вся борьба еще впереди, – Пятов объяснив, почему матч с Динамо вошел безголовым

В матче 10-го тура УПЛ Динамо и Шахтер не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал вратарь Шахтера Андрей Пятов.

Пятов заявил, что Шахтер уже проделал большую работу, но впереди еще много более тяжелой работы.

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"Динамо имеет 3 очка в запасе, отрыв сохранился. Они играли осторожнее, в контратаках. А нам впереди где-то не хватило. Отрыв остался, но дистанция длинная. Вся борьба наша впереди. В обороне сыграли обе команды хорошо, игра шла до гола.

Мой статус первого номера? Был шанс, я им воспользовался. У нас здоровая конкуренция, но Толя Трубин получил травму и хорошо, что я поддерживал себя в форме", – сказал Пятов.

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